Calcio Serie C girone C, 23a giornata. Avellino non oltre l’1-1 con il Picerno, i lucani restano a -4.

Avellino (3-4-3): Dini; Illanes, Zullo, Bertolo (20′ st Alfageme); Celjak, De Marco Di Paolantonio, Laezza; Micovschi, Albadoro, Izzillo (30′ st Evangelista). A disp.: Tonti, Pizzella, Morero, Rossetti, Carbonelli, Russo. All. Capuano.

Picerno (3-5-2): Pane; Priola, Zaffagnini, Lorenzini; Melli (29′ st Squillace), Kosovan (43′ st Calamai), Vrdoljak, Pitarresi, Guerra (29′ st Vanacore); Nappello (29′ st Sparacello), Santaniello. A disp.: Cavagnaro, Ripa, Ruggieri, Donnarumma, Montagno. All. Giacomarro

Arbitro: Angelucci di Foligno

Assistenti: Tinello di Rovigo e Donato di Milano.

Note: ammoniti Laezza, Priola, Vrdoljak, Alfageme, Pane; recupero 1′ pt, 4′ st.

Reti: 42′ pt Micovschi (A), 4′ st Kosovan (P).

di Lucio Ianniciello

I lupi si devono accontentare del punto con il Picerno tra le mura amiche. Qualche chiamata dell’arbitro ha lasciato perplessi ma il Picerno ha sfiorato il colpo grosso nel finale.

Avellino col 3-4-3, Izzillo nel tridente offensivo, Laezza largo a sinistra, De Marco centrale di centrocampo con Di Paolantonio, in difesa confermato Bertolo, esordio di Dini tra i pali. Il Picerno si schiera col 3-5-2, Nappello e Santaqniello in avanti. Al 4′ Picerno pericoloso, da palla inattiva inzucca Kosovan mandando la palla fuori di non molto. Al 10′, dopo una conclusione sballata di Izzillo, Micovschi penetra sulla destra e offre per Albadoro che trova una selva di gambe avversarie a fare da scudo. L’Avellino carbura, al 20′ cross di De Marco per il tuffo di testa di Albadoro, a lato. Tre giri di lancette e ci prova Micovschi con un diagonale schiacciato che si perde sul fondo. Da una palla persa dal Picerno al 27′ si aziona la corsa di Micovschi appena oltre il cerchio di centrocampo, entra in area e suggerisce per Di Paolantonio che non riesce ad impattare. Nel prosieguo la difesa lucana deve liberare. L’Avellino ha qualcosa da ridire subito dopo, dal tentativo di Laezza è Priola ad opporsi, tuttavia si tratta di palla colpita di petto. Al 38′ la punizione radente di Kosovan trova pronto Dini a far sua la sfera. Replica Albadoro dopo 2′, diagonale che schizza fuori. Al 42′ lupi in vantaggio, Celjak dalla destra serve Micovschi che di testa trafigge Pane. Squadre negli spogliatoi.

Si riprende ed è subito doccia fredda per i lupi in un Partenio Lombardi già piovoso, Kosovan si incunea in area biancoverde e sferra un diagonale sul quale Dini non ci arriva per l’1-1. La pronta reazione è in un tiro di De Marco, murato. Al 15′ Lorenzini buca di testa, Micovschi si trova addosso la sfera e non ne approfitta. Capuano cambia Bertolo con Alfageme, nel frattempo Laezza si prodiga in un diagonale al volo che sfila a lato. I lupi insistono, tiro da fuori di De Marco deviato da Pane e rete annullata a Zullo per un fallo chiamato da Angelucci. Triplo cambio per il Picerno, proprio Squillace imbecca Sparacello che di piatto, appena defilato, manda sul fondo a due passi dalla porta avellinese. Evangelista prende il posto di Izzillo. Intanto da una punizione calciata di Di Paolantonio la palla si impenna dopo aver centrato la barriera, Evangelista calcia in piena area ma viene agganciato, l’arbitro sorvola. Dini è attento su un suggerimento lungo del Picerno, esce ad abbranca la sfera. Quattro i minuti di recupero. Al 49′ l’Avellino la scampa, miracolo di Dini su una zuccata di Vrdoljak con palla proveniente da corner. Finisce 1-1, gli irpini tengono a -4 il Picerno.