Calcio Serie C girone C, 25a giornata. L’Avellino in extremis agguanta la Virtus Francavilla, 1-1 al “Giovanni Paolo II”.

Marcatori: 41′ pt Zenuni, 49′ st Di Paolantonio.

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Delfino (32′ st Tiritiello), Marino, Caporale; Albertini, Risolo (39′ st Castorani), Zenuni, Mastropietro, Gallo (39′ st Sparandeo); Marozzi (28′ st Di Cosmo), Perez (39′ st Baclet).

A disp.: Costa, Pambianchi, Nunzella, Setola, Ekuban.

All.: Ginobili (Trocini squalificato).

Avellino (3-4-2-1): Dini; Celjak, Laezza, Illanes; Rizzo (1′ st De Marco), Izzillo (10′ st Sandomenico), Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Ferretti (28′ st Zullo); Pozzebon (28′ st Alfageme).

A disp.: Tonti, Rossetti, Njie, Evangelista, Garofalo, Federico.

All.: Padovano (Capuano squalificato).

Arbitro: Ricci di Firenze.

Assistenti: Zampese di Bassano del Grappa e Moro di Schio.

Ammoniti: 36′ pt Zenuni, 7′ st Laezza, 25′ st Perez, 41′ st Illanes (gioco scorretto); 29′ st De Marco (comportamento non regolamentare);

Espulsi: 36′ st Laezza (somma di ammonizioni);

Angoli: 4-5,

Recupero: 0′ pt, 5′ st.

di Redazione sportiva

Pari importante dei lupi in ottica salvezza in quel di Francavilla Fontana. Un pareggio sofferto, ottenuto all’ultimo respiro e con un uomo in meno.

Avellino senza mister Capuano in panca, per la seconda volta lo sostituisce il secondo Padovano causa squalifica e senza tifosi al seguito per protesta nei confronti della società. Celjak fa il terzo in difesa, a scorazzare sulla destra lo rimpiazza Rizzo, ad affiancare Di Paolantonio nel cuore della mediana c’è Izzillo, in attacco Micovschi e Ferretti a sostenere Pozzebon. Modulo speculare della Virtus. Al 14′ clamorosa traversa di Pozzebon a pochi metri da Poluzzi. Biancoverdi che fanno registrare un ottimo approccio, una punizione di Di Paolantonio si perde di un soffio a lato. Il primo tempo perfetto però subisce un crollo improvviso al 41′ quando Dini respinge una punizione ma poi rimane di sasso su una palombella di Zenuni che punisce un’indecisione di Micovschi per il vantaggio locale.

Nella mischia De Marco, dopo 10′ della ripresa Sandomenico che rimpiazzano Rizzo e Izzillo. I padroni di casa ripartono meglio, Dini si deve opporre di piede a Marozzi. Gli irpini si scuotono ma i tentativi di Pozzebon sono sventati dalla difesa pugliese. Intanto Capuano in tribuna ordina l’entrata in campo di Zullo e Alfageme. All’81’ l’Avellino sembra sprofondare, secondo giallo a Laezza. Ci pensa Dini a non far chiudere la pratica alla Virtus Francavilla con una bella parata su zuccata di Di Cosmo. Al 93′ Parisi si guadagna un rigore che è manna dal cielo. Poluzzi neutralizza il tiro dal dischetto di Di Paolantonio ma niente può sulla ribattuta in rete. Finisce 1-1 al “Giovanni Paolo II”, un punto che è oro colato per i lupi considerando come si era incanalato il match.