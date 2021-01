Calcio, Serie C. La Paganese esonera Erra, lo rimpiazza Di Napoli.

La Paganese è sprofondata al penultimo posto del girone C di Serie C. Gli ultimi risultati sono stati negativi e paga mister Erra, esonerato. Il bilancio fino a questo punto del campionato è di 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte per 12 punti totali. Quattro quelli di vantaggio sulla Cavese, ultima.

La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Mister Alessandro Erra. La società intende ringraziare il mister per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo, augurandogli le migliori fortune professionali.

Lo rimpiazza Raffaele Di Napoli, il comunicato del club azzurrostellato.

La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in mattinata ha trovato l’accordo con Raffaele Di Napoli, affidandogli la guida tecnica della prima squadra. Il club augura al Mister un buon lavoro.

