Calcio, Serie C. Passano al prossimo turno dei play off Catania, Novara, Padova e Catanzaro, retrocedono in D Rende e Bisceglie.

Catania-Virtus Francavilla 3-2

Perez 11′ (V), Vazquez 20′ (V), Biondi 27′ (C), Curcio rig. 56′ (C), Pinto 93′ (C)

Catanzaro-Teramo 0-0

Novara-Albinoleffe 0-0

Padova-Sambenedettese 0-0.

Questi sono i risultati dei play off nei tre gironi di Serie C. Passano il Catania, vittoria in rimonta, il Catanzaro, il Novara e il Padova. A calabresi, piemontesi e veneti basta uno 0-0. Domani chiude il primo turno Ternana-Avellino.

Ecco invece qui sotto i risultati dei play out, oggi si sono disputate le gare di ritorno. Retrocedono in D Ravenna, Bisceglie, Rende, Pianese, Arzignano Valchiampo e Giana Erminio.

