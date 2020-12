Calcio Serie C, recupero 3a giornata. Festival del gol al Partenio Lombardi: i lupi stendono 4-2 il Bisceglie, doppietta per Fella.

Avellino (4-4-2): Pane; Ciancio, Rocchi, Miceli (41′ st Dossena), L. Silvestri; Adamo (23′ st Rizzo), Aloi, D’Angelo, Tito (41′ st Burgio); Fella (41′ st Bernardotto), Maniero (23′ st Santaniello). A disp.: Pizzella, Leoni, M. Silvestri, Mariconda, Nikolic. All. De Simone (Braglia indisponibile)

Bisceglie (4-3-3): Spurio (30′ st Russo); De Marino (8′ st Pelliccia), Altobello, Priola, Giron; Zagaria, Cittadino, Maimone (15′ st Cigliano); Padulano (15′ st Sartore), Rocco (8’st Musso), Mansour. A disp.: Vona, Makota, Ferrante, Laraspata, Vitale, Lauria, Casella. All. Ricchetti (Bucaro squalificato).

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia. Assistenti: Del Santo di Siena e Lenza di Firenze. Quarto uomo: Marotta di Sapri.

Note: ammoniti Altobello, Musso, Rizzo; recupero 1′ pt, 5′ st.

Reti: 4′ pt L. Silvestri (A), 3′ st Fella (A), 22′ st Sartore (B), 27′ st Santaniello (A), 38′ st Fella (A), 48′ st Musso (B).

di Lucio Ianniciello

Si rialzano i lupi dopo la sconfitta di Francavilla Fontana, il 4-2 contro il Bisceglie riconsegna le marcature delle punte Fella, doppietta e Santaniello, appena entrato. Le rete del 2-1 avrebbe ipoteticamente potuto riaprire il match per i pugliesi che però si sono dimostrati poca cosa, eppure gli irpini hanno subito anche la seconda rete in pieno recupero.

L’Avellino ripresenta titolari Adamo, negativizzato, Pane in porta, ripositivizzato e risultato negativo al molecolare, in attacco Fella e Maniero. Pertanto Braglia, oggi in panca il vice De Simone, non attua un turnover spinto. Neanche il Bisceglie può beneficiare della presenza dell’ex Bucaro, squalificato per 7 turni, c’è Ricchetti. Dopo nemmeno un minuto Fella cerca di approfittare di un errato disimpegno della retroguardia pugliese ma ciabatta alle stelle. Al 4′ lupi avanti, da corner di Tito è Luigi Silvestri a colpire di testa in rete. Non esente da colpe la fase difensiva degli ospiti. All’8′ è l’Avellino a peccare, non scatta il fuorigioco e il lancio di Mansour trova libero Padulano che da dentro l’area chiama Pane all’importante intervento, sulla respinta Zagaria calcia fuori. Il match a questo punto vive di una fase di stasi ma Maniero si fa notare con un tiro radente parato e un colpo di testa, in quest’ultima occasione solo sfiorata la palla. Fa seguito una conclusione alta di Aloi, più interessante lo spunto di Tito al 33′: tunnel ad un avversario e servizio ad Adamo che non si coordina, sfera a D’Angelo che sbaglia. Dopo una manciata di minuti Adamo si ripete non riuscendo ad essere “pulito”, conclusione strozzata a lato. Un minuto di recupero e squadre negli spogliatoi.

Come nel primo tempo, inizio bruciante dei lupi, tre giri di lancette per il raddoppio: ottimo filtrante in diagonale di Tito per Fella che non si fa pregare per bucare Spurio. Primi due cambi per il Bisceglie che continua a non pungere, Pelliccia per De Marino e Musso per Rocco, non cambia niente a livello tattico. Un frizzante Fella con un’azione personale converge e tirando timbra il palo esterno. Al 22′ si riapre il match, il subentrato Sartore uccella Pane in piena area avellinese. De Simone cerca di dare nuova linfa, Santaniello per Maniero e Rizzo per Adamo. Bastano 5′ per ristabilire le distanze, la terna arbitrale non ravvisa un fuorigioco di Fella dando una mano ai lupi, servizio a Santaniello che deposita in rete. Rimane a terra il portiere Spurio, scontro con Priola che lo costringe a lasciare il campo. Attimi di trepidazione ma l’estremo difensore pugliese è cosciente, quindi viene trasportato in ospedale. Lo rimpiazza Russo. Pratica ormai chiusa per i padroni di casa, al 38′ Fella rimpingua il bottino, si divincola in area e d’esterno batte Russo per la doppietta personale. C’è ancora tempo per una zuccata fuori misura di Luigi Silvestri e il gol di Musso nel recupero. Finisce 4-2.

