Calcio, Serie C. Ternana straripante: batte 7-2 la Cavese, il Monopoli ribalta sul filo di lana il Palermo.

Ternana straripante, dopo la matematica promozione in B nella vittoria contro l’Avellino, steapazza la Cavese nel recupero della 28a giornata per 7-2 andando a +21 proprio sui lupi, secondi. Al “Liberati” per i rossoverdi doppiette di Vantaggiato e Paralta e reti di Laverone, Suagher e Partipilo. Per i metelliani, oggi il ritorno in panchina di Maiuri e con lo spettro della D che va sempre più materializzandosi (ultimi a 16 punti e a -8 dalla penultima), Scoppa e Ricchi i marcatori.

Nell’altro recupero, quello della 32a giornata, il Monopoli batte 2-1 il Palermo. Rosanero al nono posto con 42 punti, i pugliesi corrono spediti verso la salvezza accendendo una speranza per i play off visto che raggiungono quota 37. Siciliani in vantaggio con Somma, il patatrac nel finale: all’89’ pari di De Paoli e all’ultimo minuto rete di Viteritti.

Foto: Ternana Calcio.

adsense – Responsive – Post Articolo