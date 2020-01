Calcio Serie D girone I, 21a giornata. San Tommaso e Giugliano si dividono la posta, reti bianche al De Cicco di Pratola Serra.

di Lucio Ianniciello

Il San Tommaso non va oltre lo 0-0 con il quotato Giugliano. Un po’ di rammarico c’è per gli avellinesi che hanno disputato un secondo tempo frizzante e con la chance di Konate che poteva valere il colpo gobbo.

Lo schema dei padroni di casa è il 3-5-2, Sabatino e Konate le punte, in difesa Colarusso, Mannone e Pagano, in mezzo al campo Castro, Massaro e Alleruzzo, larghi Madonna e Falivene. Tigrotti col 4-3-3, in difesa da destra Carbonaro, Impagliazzo, Di Girolamo e Micillo; in mediana Tarascio, Liccardo e Logoluso; tridente offensivo composto da Dublino, Esposito e Del Prete. Indisponibili Caso Naturale e Ragosta. A 7′ la girata di Carbonaro, bloccata da Landi, da suggerimento di capitan Liccardo. Al 14′ replica Esposito, defilato, tra le braccia di Landi. Un paio di giri di lancette e c’è un’incomprensione nella difesa dei grifoni, Del Prete alza sopra la traversa con Landi addosso. Al 30′ rischia forte il San Tommaso, da cross di Dublino sbaglia Colarusso favorendo Esposito che indirizza di testa a tu per tu con Landi, il portiere con un colpo di reni sventa il pericolo. Supino scambia Del Prete e Dublino. Una punizione di Liccardo sibila il palo della porta avellinese. I biancoverdi si scuotono, Konate in area avversaria viene murato da Micilllo e l’azione sfuma. Al 45′ giallo per Sabatino causa simulazione. Si va al riposo a reti bianche.

Il Giugliano riparte con D’Angelo per Del Prete. Tanta lotta tra le due squadre che non sfondano, tiro sballato di Logoluso e spizzata di Konate non raccolta. Supino inserisce La Ferrara per Logoluso. Un attimo prima bel tiro al volo di Mannone dalla distanza, fuori di poco. Occasionissima per il San Tommaso, Colarusso per Sabatino, servizio a Konate che in rovesciata chiama l’estremo difensore Mola alla parata spettacolare. Liquidato da’ spazio al neo biancoverde Zaccaro, esce Sabatino. Intanto c’è da registrare per i tigrotti l’avvicendamento Esposito-Manzo. I grifoni spingono ma non trovano la via del gol. Risultato ad occhiali, la salita salvezza per il team di Liquidato è ardua.