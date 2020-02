Calcio Serie D girone I, 25a giornata. Il San Tommaso cade ancora in casa e finisce in 9, il Castrovillari lo ribalta vincendo 1-2.

San Tommaso (4-3-3): Landi; Colarusso, Pagano, Mannone, Zollo (4′ st Madonna); Castro (30′ st Cucciniello), Massaro, Alleruzzo; Moffa, Konate (30′ st Stoia), Sabatino. A disp.: Pone, Savarise, Colucci, Tiberio, Pecorella, Raiola. All. Gargiulo

Castrovillari (4-3-1-2): Aiolfi; Barilaro, Ferrante, Vona, Greco; Di Battista (27′ st Mattei), Miocchi (19′ st Buda), Consiglio (7′ st Birzo), Cangemi; Guarracino (32′ st Kean), La Ragione. A disp.: Zagari, Mattei, De Pace, Graziano, Rosi, Canale. All. Marra.

Arbitro: Silvero di Valdarno.

Assistenti: Masciale di Molfetta e Colavito di Bari.

Note: espulsi 27′ st Alleruzzo e 36′ st Pagano; ammoniti Alleruzzo, Massaro; recupero 1′ pt, 5′ st.

Reti: 8′ pt Alleruzzo (S.T.), 27′ pt Barilaro (C), 46′ pt Guarracino (C).

di Lucio Ianniciello

Un’altra sconfitta in casa per il San Tommaso, non si riesce a dare seguito alla vittoria fuori casa a Palmi così come successo con l’Acireale dopo il colpo esterno di Troina. Grifoni ribaltati, restano addirittura in 9 contro 11 e subiscono due rigori a sfavore.

Gargiulo si sistema col 4-3-3, assente Zaccaro in attacco per infortunio, ad assistere al match anche mister La Cava. Inizio scoppiettante, il Castrovillari ci prova con due conclusioni di La Ragione e Cangemi, a quest’ultimo si oppone Landi. Dal corner lo stesso Cangemi punta direttamente la porta, palla oltre la linea? L’arbitro di colore Silvero non convalida la rete. Sul ribaltamento Alleruzzo si trova a tu per tu con Aiolfi, botta sotto l’incrocio e San Tommaso in vantaggio all’8′. Dopo la fiammata, lotta a centrocampo tra le due squadre. Al 22′ una punizione di Cangemi è preda di Landi che si accartoccia bloccando la sfera. Le difese non brillano per sicurezza, prima non si capiscono Ferrante e Vona da una parte e poi il San Tommaso deve spazzare in piena area. Al 27′ giunge il pareggio calabrese, Barilaro parte dalla sua metà campo e sferra un diagonale letale senza la dovuta opposizione dei grifoni. Gli ospiti prendono campo, la squadra di Gargiulo non riesce ad essere pericolosa. I locali al 45′ vanno in bambola, rilancio del portiere e Mannone va a vuoto su Guarracino, Pagano lo stende ed ed è rigore. La stessa punta va sul dischetto, Landi para, la palla è li’, si riavventa per farla sua ma Guarracino insacca l’1-2. Landi rimane a terra, si va negli spogliatoi.

Si riparte, dopo 4′ Madonna al posto del 2002 Zollo. Konate preso di mira dalla retroguardia calabrese. Palle alte infruttuose per gli avellinesi, gli avversari controllano. Al 16′ proteste per un presunto mani su tentativo di Sabatino. Subito dopo deve uscire Landi dai pali per evitare guai peggiori, Cangemi non indovina la palombella. Al 23′ si addormenta Greco, è appostato Moffa che calibra male il pallonetto. Buio pesto per il San Tommaso, resta in 10 a causa del fallo di Alleruzzo sul portiere, secondo giallo. Doppio cambio ordinato da Gargiulo, al 30′ Cucciniello e Stoia prendono il posto di Castro e Konate. Quarta sostituzione per Marra, Guarracino-Kean. Rosso diretto a Pagano, altro rigore per il Castrovillari che va a battere Kean, para di piede Landi ma ora i grifoni sono in 9. Al 41′ Birzo sbaglia a porta vuota su assist di La Ragione. Gli uomini di Gargiulo rispondono con un rasoterra di Colarusso in posizione defilata, Aiolfi c’è. Gli schemi sono saltati da un po’, intanto i viaggianti non chiudono il match. Finisce tra le contestazioni all’arbitro dei tifosi rionali.