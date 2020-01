Calcio, Us Avellino. Arriva Sandomenico dalla Cavese nello scambio con Abibi, Pizzella in prestito alla Nocerina.

di Redazione sportiva

Si concretizza lo scambio tra Cavese e Avellino, in Irpinia arriva l’esterno d’attacco Sandomenico e si accasa con la squadra metelliana il portiere albanese Abibi. Intanto l’altro estremo difensore dei biancoverdi, Pizzella, va in prestito alla Nocerina in D. I comunicati.

L’Us Avellino 1912 srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Cavese 1919 le prestazioni sportive dell’attaccante esterno Salvatore Sandomenico.

Nato a Napoli il 21/01/1990 in questa stagione con la maglia blufoncè ha giocato 8 partite compresa la gara di coppa italia; la scorsa stagione ha invece indossato la casacca della Reggina collezionando 28 presenze e 7 goal. Per lui in totale 249 apparizioni in campionato tra i professionisti con 68 marcature all’attivo, divise tra le esperienze avute, oltre a Reggio e Cava, con le maglie di Arzanese, Gubbio, L’Aquila, Juve Stabia, Viterbese, Siracusa e Teramo.

Il giocatore ha scelto la maglia numero 30 e sarà disposizione di mister Capuano a partire da oggi.

La società comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del portiere Antonio Pizzella.

L’estremo difensore classe 2001 dopo essersi formato nel settore giovanile biancoverde e dopo aver esordito in prima squadra nella scorsa stagione, disputando tre gare in serie D, continuerà il suo percorso di crescita con la Nocerina, società che milita nel girone H di serie D.