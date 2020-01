Calcio, Us Avellino. Ecco la decisione del Tfn sul deferimento di Capuano.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Quest’oggi c’e’ stata la sentenza del Tribunale federale nazionale in merito al deferimento di mister Capuano per le dichiarazioni contro la terna arbitrale in Avellino-Ternana di Coppa Italia del 27 novembre scorso. Gli avvocati Chiacchio e Calo’ sono riusciti, a fronte di una richiesta di squalifica di un mese e 4000 euro di multa, a ridurre la sanzione in 13 giorni e 2650 euro di ammenda, questa cifra dovrà essere pagata sia dal tecnico di Pescopagano che dall’Us Avellino. Per questo motivo Capuano non siederà sulla panchina biancoverde nelle due trasferte pugliesi di Bisceglie e Francavilla. Ritornerà nel derby interno contro la Cavese.