Calcio, Us Avellino. L’udienza per il deferimento di Capuano slitta al 30 gennaio.

di Redazione sportiva

L’udienza che si sarebbe dovuta tenere oggi sul deferimento a mister Capuano per il match Avellino-Ternana di Coppa Italia del 27 novembre è stata rinviata al prossimo 30 gennaio. Sono state accolte dal Tribunale Federale Nazionale delle eccezioni formulate dagli avvocati Chiacchio e Calò. Ragion per cui il tecnico di Pescopagano salterà la trasferta di Teramo per il cartellino rosso contro la Vibonese e siederà regolarmente in panchina a Catania nel match del 22 gennaio. Nel fatto incriminato e relativo al deferimento, il mister avellinese aveva protestato contro la guardalinee Veronica Vettorel per il possibile 1-1 (gara terminata 1-0 per gli umbri) annullato ad Illanes e non aveva di certo preso bene un rigore non assegnato ai lupi per fallo su Charpentier. La Procura Federale ha chiesto 1 mese di squalifica e 4000 euro di ammenda.