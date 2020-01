Calcio, Us Avellino. Un turno di squalifica per Parisi.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Un turno di squalifica per Fabiano Parisi. Il terzino serinese è stato espulso a Catania per proteste dopo l’assegnazione del rigore ai siciliani a causa dell’ intervento scomposto di Morero ai danni di Esposito. Capuano quindi sarà privo di una pedina importante per la gara di domenica contro il Picerno. Anche la squadra lucana però non potra’ disporre del difensore Fontana. Avrebbe potuto rischiare persino 2 giornate di squalifica e invece il referto ha parzialmente sorriso a Parisi che rientrerà il 2 febbraio per la trasferta di Bisceglie.