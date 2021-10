CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, OPEN DAY 6 OTTOBRE

Continua l’attività dei Centri Vaccinali anche in modalità open day, al fine di raggiungere la copertura totale dell’intera un popolazione irpina.

Mercoledì 6 ottobre 2021 i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantanti e immunicompromessi.

Nella giornata di mercoledì 6 ottobre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Grottaminarda, Lioni, Mugnano del Cardinale

adsense – Responsive – Post Articolo