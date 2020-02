CAMPANIA. Potrebbe esserci il primo contagiato da Coronavirus. Si attende il risultato del tampone

Si tratterebbe di una donna, un militare della caserma di Codogno, che è tornata in Campania per una licenza, esattamente a Napoli, ed è attualmente ricoverata nelle stanze ad alto isolamento e pressione negativa del pronto soccorso Cotugno. Il ricovero è avvenuto oggi quando è venuta a conoscenza che un superiore della sua stessa caserma con cui lei è stata in contatto è risultato positivo al virus Sars-Cov 2. Si attende l’esito del tampone faringeo e delle alte vie respiratorie. Il responso è atteso prima della mezzanotte. A riportare la notizia è il Mattino online.

Aggiornamenti: Il risultato de tamponi e’ negativo, la donna non ha contratto il virus.