Campania, tutti i 50 consiglieri regionali eletti e i rispettivi voti

Sono cinquanta i consiglieri che arriveranno in consiglio regionale per questa nuova consiliatura. 32 in maggioranza, 18 in minoranza. De Luca stravince e fa il pieno di consiglieri. Il più votato è Mario Casillo per il partito democratico che fa il pieno con 42.350 voti. Il più votato in opposizione è Giampiero Zinzi con 14.198.

Consiglieri eletti provincia di Napoli

PARTITO DEMOCRATICO

CASILLO MARIO 42.350

RAIA LOREDANA 27.040

FIOLA CARMELA DETTA BRUNA 22.760

MANFREDI MASSIMILIANO 19.073

Prima dei non eletti:

AMATO VINCENZA DETTA ENZA 15.483

DE LUCA PRESIDENTE

LETTIERI VITTORIA 11.147

FORTINI LUCIA 10.517

MOCERINO CARMINE 10.239

RAIA PAOLA 9.893

Primo dei non eletti:

VENANZONI DIEGO 8.858

ITALIA VIVA

I OVINO FRANCESCO10.320

Primo dei non eletti:

MUNDO GABRIELE 9.268

FARE DEMOCRATICO

DI MAIOLO FELICE DETTO FELICE 5.455

Primo dei non eletti:

CASO VINCENZO 4.423

CAMPANIA LIBERA

PORCELLI GIOVANNI 12.339

Primo dei non eletti:

CASILLO TOMMASO 12.133

LIBERAL DEMOCRATICI – MODERATI

S OMMESE GIUSEPPE DETTO PEPPE 5.554

DI FENZA PASQUALE 2.116

Primo dei non eletti:

ZITO ROSANNA 1.129

EUROPA VERDE

BORRELLI FRANCESCO EMILIO 15.799

Primo dei non eletti:

GAETA ROBERTA 2.493

CENTRO DEMOCRATICO

MENSORIO GIOVANNI 9.769

PISACANE RAFFAELE MARIA 4.804

Primo dei non eletti:

D’ERRICO DAVIDE DETTO ENRICO 4.336

+CAMPANIA IN EUROPA

FREZZA FULVIO 4.934

Primo dei non eletti:

SOMMA FRANCESCO 3.613

DEMOCRATICI E PROGRESSISTI

COPPETO MARIO 3.014

Primo dei non eletti:

ZAMPELLA ALESSANDRO 2.826

Consiglieri eletti provincia di Caserta

PARTITO DEMOCRATICO

OLIVIERO GENNARO 18.831

Primo dei non eletti:

GRAZIANO STEFANO 16.586

DE LUCA PRESIDENTE

ZANNINI GIOVANNI 20.472

Primo dei non eletti:

PALMERI SONIA DETTA PALMIERI 9.984

ITALIA VIVA

S ANTANGELO VINCENZO 8.315

Primo dei non eletti:

SMARRAZZO PIETRO 6.438

NOI CAMPANI

STELLATO AGOSTINO DETTO STEVE 5.950

Primo dei non eletti:

SAGLIANO CATERINA DETTA CATIA 5.738

Eletti provincia di Salerno

PARTITO DEMOCRATICO

PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO 20.621

Primo dei non eletti:

VALIANTE SIMONE 11.312

DE LUCA PRESIDENTE

C ASCONE LUCA 15.620

Primo dei non eletti:

CAVALIERE VINCENZA DETTA ENZA 5.084

CAMPANIA LIBERA

SAVASTANO GIOVANNI DETTO NINO 16.178

Primo dei non eletti:

FIORE ANIELLO DETTO NELLO 15.921

PARTITO SOCIALISTA

VOLPE ANDREA 8.927

Primo dei non eletti:

DI CERBO ANTONELLO 7.679

FARE DEMOCRATICO POPOLARI

MATERA CORRADO 12.152

Primo dei non eletti:

RICCHIUTI MARIA 4.374

Eletti provincia di Avellino

PARTITO DEMOCRATICO

PETRACCA MAURIZIO 14.714

Primo dei non eletti:

D’AMELIO ROSA DETTA ROSETTA 10.044

ITALIA VIVA

ALAIA VINCENZO 15.669

Primo dei non eletti:

CERRATO ANTONIO DETTO ANTONELLO 5.006

DAVVERO – PARTITO MINIMALISTA

PETITTO LIVIO 11.594

Primo dei non eletti:

DONATIELLO MARIA 1.184

Eletti provincia di Benevento

PARTITO DEMOCRATICO

MORTARUOLO ERASMO DETTO MINO 6.324

Primo dei non eletti:

PEPE ANTONELLA 5.678

NOI CAMPANI

ABBATE LUIGI 9.903

Primo dei non eletti:

RAZZANO GIOVANNA 4.857

OPPOSIZIONE

Eletti provincia di Napoli

FRATELLI D’ITALIA

SCHIANO DI VISCONTI MICHELE DETTO SCHIANO 8.927

NONNO MARCO 7.211

Primo dei non eletti:

RESCIGNO CARMELA 5.672

Forza Italia

PATRIARCA ANNA RITA 11.162

Primo dei non eletti:

CASCONE FRANCESCO DETTO FRANCO 10.600

LEGA

NAPPI SEVERINO 8.501

Primo dei non eletti:

CAMPANA CIRO 6.760

CALDORO PRESIDENTE CINQUE GENNARO 4.174

Primo dei non eletti:

CIAVOLINO VALERIO DETTO VALERIO 2.529

MOVIMENTO 5 STELLE

CIARAMBINO VALERIA 17.365

SAIELLO GENNARO 6.244

MUSCARA’ MARIA DETTA MARI’ 3.768

CIRILLO LUIGI 3.718

Primo dei non eletti:

CANNAVACCIUOLO ALESSANDRO 3.099

Eletti provincia di Caserta

FRATELLI D’ITALIA

PISCITELLI ALFONSO 5.368

Primo dei non eletti:

CANGIANO GEROLAMO DETTO GIMMI 4.848

FORZA ITALIA

GRIMALDI MASSIMO 8.238

Primo dei non eletti:

FORTE AMELIA 4.416

LEGA

ZINZI GIANPIERO 14.198

Primo dei non eletti:

VIRGILIO NICOLINA DETTA NICLA 3.832

MOVIMENTO 5 STELLE

AVERSANO SALVATORE 3.015

Primo dei non eletti:

CARBISIERO ANTONIO 2.113

Eletti provincia di Salerno

FRATELLI D’ITALIA CARPENTIERI NUNZIO 9.433

Primo dei non eletti:

VIETRI MARIA IMMACOLATA DETTA IMMA 6.432 LEGA PIERRO ATTILIO 4.471

Primo dei non eletti:

TOMMASETTI AURELIO 3.912 FORZA ITALIA C ICCONE ROMANO DETTO LELLO 5.545

Primo dei non eletti:

CELANO ROBERTO 3.718

Eletti provincia di Avellino

CINQUE STELLE

VINCENZO CIAMPI 1.673

Eletti provincia di Benevento

Nessun eletto

