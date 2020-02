Yuppies è lieta di accogliervi domenica 23 febbraio, dalle ore 9:00 alle 13:30 per festeggiare insieme l’arrivo del carnevale. Con una suggestiva e divertente festa in maschera per grandi e piccini, la Yuppies ancora una volta vuole stupire regalandoci attimi di gioia e spensieratezza . Sono previsti balli, musica, fastoso buffet, trucchi scenici per i più piccoli, sorprese, gadget e tanto altro ancora, per vivere insieme la magia del carnevale. Per info e prenotazioni chiama il 3920591931.

adsense – Responsive – Post Articolo