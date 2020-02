Carnevale Castelveterese, rinviati gli eventi del fine settimana

A seguito delle misure urgenti per l’emergenza Coronavirus adottate dai diversi Enti e dalla Regione Campania, tra cui le raccomandazioni di evitare assembramenti, gli eventi in programma per questo fine settimana nell’ambito del Carnevale Castelveterese sono sospesi. L’ultima giornata del Carnevale viene rinviata a domenica 8 marzo: alle ore 11 in Piazza Monumento esposizione dei carri allegorici, alle ore 11.30 partenza del Treno della Solidarietà dipinto dai più piccoli ed esibizione del gruppi folk Laccio d’amore di Pago Vallo Lauro. Alle ore 12 apertura degli stand enogastronomici e alle ore 14.30 inizio della sfilata dei gruppi di ballo e dei carri allegorici. Alle ore 18, in piazza Monumento, celebrazione di Carnevale Morto con la tradizionale lettura del testamento. A seguire estrazione della lotteria e alle ore 19, presso l’Albergo Diffuso, nella sala Fiorentino Sullo, “Closing Party“, l’ultimo ballo con cui si saluterà la cinquantesima edizione del Carnevale Castelveterese.

In piazza Municipio resterà aperto per tutta la giornata il Museo del Carnevale. Su prenotazione sarà possibile effettuare visite guidate alle ore 10, 11 e 14 al Borgo Albergo Diffuso, alla Chiesa Madre, all’Oratorio e al Santuario della Madonna delle Grazie, a cura dell’Associazione La Ripa (info e prenotazioni pagina Facebook Ass.ne culturale La Ripa, info@laripa.org).

Tutte le informazioni sul Carnevale Castelveterese sul sito www.carnevalecastelveterese.it, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram.

adsense – Responsive – Post Articolo