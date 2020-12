Casamarciano, al via la presentazione delle domande per i buoni spesa

C’è tempo fino alle 12 del 15 dicembre per presentare le domande e richiedere i buoni spesa dedicati ai nuclei familiari in difficoltà.

Le istanze dovranno essere compilate nell’apposito modello ed inviate tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.casamarciano.na.it oppure presentate all’ufficio protocollo del comune.

La domanda può essere presentata una sola volta e da un solo componente del nucleo familiare.

REQUISITI

Residenza nel comune di Casamarciano

Assenza di qualunque forma di erogazione previdenziale e/o percepimento di reddito o pensione di cittadinanza di importo superiore a 600 euro mensili

FASCE

Le risorse assegnate saranno impiegate per erogare buoni spesa il cui importo sarà definito sulla base dei seguenti criteri:

– per nuclei con 1 componente: 200 euro

– per nuclei con 2 componenti: 300 euro

– per nuclei con 3 o 4 componenti: 400 euro

– per nuclei con 5 o più componenti: 500 euro

Le attività commerciali che intendono aderire all’iniziativa mettendo a disposizione il proprio esercizio hanno tempo fino al 16 dicembre per compilare l’apposito modulo.

“Stiamo facendo il possibile accelerando al massimo i tempi per offrire un aiuto concreto alle famiglie casamarcianesi che stanno vivendo una situazione di difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria – spiega l’assessore alla politiche sociali Angelo Piscitelli – l’obiettivo è dare un servizio capillare sul territorio con il coinvolgimento di tutti gli esercenti per garantire la copertura totale delle singole esigenze. Il tutto – aggiunge l’assessore – in tempi celeri per assicurare un Natale sereno. Per coloro che avessero difficoltà nella compilazione delle domande il comune mette a disposizione il numero 08119843517 ed un operatore fornirà l’assistenza necessaria”.

