Casamarciano, festival nazionale del teatro: la decima edizione nel segno della solidarietà e del sociale. Eventi dal 17 al 26 luglio

Dieci eventi in cartellone ed artisti che presteranno il loro volto alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’amministrazione comunale tesa a favorire iniziative di solidarietà con finalità sociali da avviare nell’immediato sull’intero territorio comunale.

Si chiamerà “Scenari solidali” l’edizione 2020 del noto festival del teatro di Casamarciano giunto quest’anno alla sua decima edizione. Tante le novità, a cominciare dal mese di programmazione che non sarà più settembre ma luglio. Gli spettacoli in cartellone si terranno, infatti, dal 17 al 26 luglio ed avranno una connotazione ben precisa: contribuire alla “ricostruzione sociale” determinata dall’emergenza Covid da un lato e potenziare, dall’altro, il sistema di vivibilità comunitario con una serie di interventi localizzati.

Scuola, decoro urbano, provvedimenti in termini ambientali e strutturali ma anche solidarietà per i meno fortunati sono solo alcune delle iniziative che l’amministrazione comunale intende portare avanti utilizzando i fondi delle sponsorizzazioni del festival.

“Non solo anche questa edizione non graverà di un euro sulle casse comunali – spiega il sindaco Andrea Manzi – per quanto quest’anno abbiamo deciso di utilizzare i contributi degli sponsor per intraprendere un percorso solidale e sociale che risponda alle esigenze della comunità. Sono le priorità a cui oggi, più che mai, non possiamo sottrarci, consapevoli del periodo trascorso caratterizzato da rinunce e lockdown da cui vogliamo ripartire avviando una serie di attività. Sarà un festival diverso – continua Manzi – che conserverà la sua natura identitaria ma che si aprirà alla riflessione con un chiaro ed evidente messaggio rivolto ai giovani. Ovviamente ci adegueremo alla normativa vigente in termini di sicurezza, pertanto i posti in poltrona saranno dimezzati per garantire il giusto distanziamento. Ringrazio – termina il sindaco – tutti coloro che hanno ben compreso le nostre finalità come gli sponsor ma anche tutti i protagonisti di questa straordinaria macchina organizzativa, compresi gli artisti e gli operatori del settore che hanno sposato il progetto dimezzando i loro cachet”.

L’intero programma degli eventi sarà presentato alle ore 20 di venerdì 10 luglio nel chiostro del castello Mercogliano.

La cerimonia, con accesso limitato per garantire le norme di distanziamento, sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine istituzionali social del comune e del Festival.

