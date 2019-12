Casamarciano (NA). Rimpasto di giunta. Entra Angelo Piscitelli. Carmela De Stefano nuovo vicesindaco

È Carmela De Stefano, già assessore alla cultura, alle pari opportunità e alle politiche sociali il nuovo vicesindaco del comune di Casamarciano. Giovane avvocato, Carmela De Stefano subentra al dimissionario Antonio Restaino.

Si delinea così la nuova formazione politica del piccolo comune guidato dal sindaco Andrea Manzi. In giunta anche Angelo Piscitelli, a cui vanno le deleghe agli eventi, alle politiche giovanili, alla comunicazione e all’associazionismo. Piscitelli subentra al dimissionario Francesco Buono

“È la giusta risposta all’impegno e al programma di rinnovamento che vogliamo portare avanti per una Casamarciano sempre più smart e competitiva – spiega il sindaco Andrea Manzi – Lavoriamo per favorire tutti quei processi di integrazione che rafforzano la rete sociale di cui questa comunità ha tanto bisogno. Del resto la nomina di vicesindaco a Carmela De Stefano è un atto dovuto per le grandi capacità dimostrate in questo lungo percorso amministrativo caratterizzato da forti azioni per la promozione della cultura. Ringrazio infine chi l’ha preceduta, Antonio Restaino che, con grande dedizione, ha accettato questa delega, sostituendomi quando ce ne è stato bisogno con grande serietà, lasciando la delega così come concordato per consentirmi di continuare il percorso tracciato nel segno dell’innovazione e della cultura. Sono sempre stati questi infatti – conclude Manzi – i capisaldi del mio decennio di amministratore di questa comunità. Auguri di buon lavoro”.

