CASAMARCIANO. Polizia Municipale in azione onde prevenire incendi. Elevate salatissime sanzioni nei confronti di proprietari terrieri inadempienti

Non solo multe di divieto di sosta, nonostante l’esiguo numero degli operatori della polizia locale di Casamarciano, solo due sono gli agenti, continua la lotta a tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Come tutti gli anni si effettuano in questo periodo estivo il controllo e individuazione dei terreni incolti o abbandonati nel territorio del comune di Casamarciano, dove le erbacce rappresentano un pericolo per il rischio incendi. La Polizia Municipale durante gli ultimi controlli ha sanzionato numerosi proprietari di terreni incolti, circa una decina, che oltre a pagare una sanzione amministrativa che ammonta fino a 500 euro sono obbligati alla pulizia dei terreni entro dieci giorni dall’avviso ed in caso di inottemperanza, sarà il Comune stesso a provvedere accollando le spese agli inadempienti.

Tale opera di prevenzione è necessaria tenuto conto le alte temperature di questi giorni e il rischio di possibili incendi che possono mettere in pericolo oltre il territorio anche l’incolumità delle persone. Le operazioni di controllo continueranno anche nei prossimi giorni.

adsense – Responsive – Post Articolo