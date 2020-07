Casamarciano, scenari solidali: domani la serata di gala. Il sindaco Andrea Manzi presenta il suo romanzo d’esordio

Il sindaco Andrea Manzi presenta il suo romanzo d’esordio “Una passione fredda” con Paolo Siani

“Una passione fredda” è il titolo del romanzo di esordio di Andrea Manzi, sindaco di Casamarciano, che domani, domenica 26 luglio, sarà presentato nel corso del galà di chiusura di “Scenari Solidali”, il festival di teatro nazionale promosso ed organizzato da dieci anni dal piccolo comune dell’agro nolano. L’appuntamento è dalle 20.30 nel complesso badiale di Santa Maria del Plesco.

Un libro, con la prefazione di Paolo Siani, presente domani all’evento, che vuole essere, ed è, un atto d’amore per la comunità di Casamarciano che Manzi ha guidato in questo decennio nelle vesti di primo cittadino.

Personaggi inventati ispirati a persone, uomini e donne, incontrati nel corso dell’esperienza politica ma anche momenti e conflitti familiari raccontati con verve sentimentale ed al tempo stesso con fredda lucidità che mettono in luce un temperamento forte e determinato del protagonista.

“Un tributo a questa terra che è l’immagine di una comunità che mi ha formato prima come uomo e poi come politico – spiega il sindaco Andrea Manzi – Un atto d’amore ma anche di grande responsabilità e coraggio che mette a nudo i sentimenti ma anche gli aspetti caratteriali che hanno dominato la mia persona in questi dieci anni decretando scelte ed opportunità”.

Nel corso della cerimonia di domani, condotta da Barbara di Palma e Pietro Pignatelli, previsti anche momenti musicali e teatrali con un omaggio a Pino Daniele e la consegna dei riconoscimenti ai direttori artistici che si sono succeduti in questi dieci anni e, nello specifico, Totò Nicosia, Veronica Mazza, Pasquale Manfredi e Giulio Baffi.

