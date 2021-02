CERVINARA (AV) – Evade dai domiciliari: rintracciato e denunciato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un ventenne della provincia di Caserta che, ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli.

A seguito di un normale controllo, i Carabinieri hanno accertato che il giovane non era presente nell’abitazione statuita per tale misura alternativa: rintracciato poco dopo, lo stesso non era in grado di fornire ai militari operanti una valida giustificazione in merito.

Per il ventenne è quindi scattata la denuncia poiché ritenuto responsabile del reato di evasione.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

