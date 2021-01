Charity per i “bambini “invisibili”, fino al 31 gennaio, a Villa Domi, raccolta generi di prima necessità Progetto Abitiamo

Ultimi giorni per la raccolta generi di prima necessità dedicata ai bambini e ai ragazzi del Progetto Abitiamo, promossa da #InsiemeperilTerritorio ed il blog Vesuvio’s Shadow.

Fino al 31 gennaio, è possibile inviare o portare le donazioni (abiti, scarpe, giocattoli, conserve alimentari) a Villa Domi, Salita Scudillo 19, 80131, Napoli (081 5922233 – 0815922311, ore 9/13, lun/ven).

Già durante il Charity Contest Internazionale “Il Panettone e gli altri piatti del Natale solidale”, dedicato ai piccoli orfani, senzatetto, vittime di gravi problematiche della Campania e ai bimbi della missione in Albania, scampati agli orrori dei conflitti, seguiti da Padre Massimo Ghezzi della Parrocchia di San Gennaro al Vomero, sono stati donati, abiti, calze della Befana, giocattoli per i piccoli, e specialità alimentari per i pasti festivi della Mensa solidale della Parrocchia di via Bernini, grazie al fondamentale sostegno di: Arfè Gastronomia; Mattozzi dal 1833 e Donna Luisella con Carla De Ciampis, Fulvio Mastroianni, Pasquale Sannino, tutti da Napoli. Francesco & Co da Castellammare di Stabia. Raffaele Caldarelli Pasticciere e Micolorodiblu, da Nola. Paola Fiorentino Arti, da Positano. Lago Grande, da Monticchio. Amor Mio, da Brusciano.

La Giuria (Valerio Giuseppe Mandile, chef d’eccellenza da location pluristellate e giornalista gastronomico; Marcello Affuso, direttore di Eroica Fenice; Ersilia Cacace, foodblogger; “La Boss delle Pizze”; Rosalia Ciorciaro, nutrizionista, idrologa e docente di Scienze Alimentari; Clara Gallerani, naturopata, Teresa Lucianelli, Mario D’Acunzo e Paola Fiorentino), ha esaminato le proposte ammesse alla sfida culinaria, valutandole insieme al pubblico di Facebook, decretando Vincenzo Napoletano, manager italobritannico del UK House of Commons, Ristorante Eventi Parlamento del Regno Unito, vincitore del Contest, sezione solidale “CUORE D’ORO”, con Töltött káposzta – involtini natalizi ungheresi London style, con un Premio Gastronomia messo in palio dalla storica azienda partenopea Arfè, 150 anni di storia nel settore, con rinomate squisitezze di alta qualità.

A seguire, Vincenzo Toppi va la Piazza d’onore (582, Tortino di patate e porcini), Silvana Felicetta Colucci, campionessa lucana (541, Ravioli rossi lucani), Rosanna Fienga, da Castellammare; Paolo Panigoni, Giulia Defalco, Cinzia Carcia, Serena Pane, Anna Marino, Maria Nocerina. Per la SEZIONE SOCIAL, Aurora D’Auria di Maiori, 440 voti al suo Panettone classico; Paolo Iovieno, nativo di Agerola, 231 per il Panettone Ruby; Mirko Fagiolo 179 con il Pan alle tre cioccolate.

PREMIO CRITICA: Rosario Saraceno (649 voti, Panettone alla Barbabietola), Cucina di Cappa (590, Casetta di Pan di Zenzero), Mario Cipolletta (580, Pandorello salato), cui sono andati i famosi dipinti della Costa d’Amalfi della poliedrica artista Paola Fiorentino. Per tutti, Premi Cantine Mediterranee, di Vincenzo Napolitano, Napoli.

L’originale iniziativa internazionale ha sostituito la consueta manifestazione natalizia (che non ha potuto essere realizzata a causa dei divieti anticovid), promossa ogni anno da #InsiemeperilTerritorio – rassegna itinerante di eventi d’eccellenza, ideata e guidata da anni dalla giornalista enogastronomica Teresa Lucianelli, col blog Vesuvio’s Shadow.

MENZIONE SPECIALE fuori concorso per Giovanna D’Amodio (torta floreale), Premio Emanuele De Cicco.

MENZIONI DELLA GIURIA: Donatello Chiarito, Faby Scarica, Domenico Fioretti, Gessica Bears, Hilde Esposito, Giovanna Buono, Pamela Cillis, Emanuele Mastruzzo, Paola Oroni, Alberto Parascandolo, Alessandra Profenna.

NOTE DI MERITO: Chiara Zoratti, Denise Adorante, Selenia Amato, Anna Ardito, Dario Balestrieri, Piera Castaldo, Rosmary Cosenza, Antonio Cuoco, Alma Balla Delia, Valentina De Palma, Teresa Di Falco, Michela Festa, Neala Fracassa, Tiziana Mazzotta, Paolo Poma, Antonio Scamardella, Alessia Sbri, Anna Vitiello.