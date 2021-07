CICCIANO. Il giovane Antonio Granata nuovo calciatore del Taranto. I complimenti del sindaco Corrado

Il Taranto FC 1927 è lieto di comunicare che Antonio Granata è un nuovo calciatore rossoblù. Il difensore classe 2000, vestirà la maglia rossoblù per le prossime due stagioni. Nato a Nola, cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, vanta diverse esperienze tra Serie C e Serie D. Rieti, 20 presenze ed un goal, Cavese ed infine Puteolana, 13 presenze ed un goal.

Benvenuto Antonio!

Con queste parole, dal sito ufficiale, il Taranto Fc 1927 ha dato il benvenuto al giovane calciatore di cicciano. A tal proposito anche il sindaco giovanni Corrado ha voluto commentare la firma:

Voglio congratularmi con Antonio Granata per il traguardo raggiunto. Il sacrificio e l’abnegazione, insieme al talento, pagano sempre. Un’eccellenza del nostro territorio non solo rende fieri e partecipi i concittadini, ma porta un’intera comunità alla ribalta fuori dalle mura cittadine e anche per questo voglio ringraziarlo.

Complimenti Antonio!

