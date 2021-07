CIMITILE. “Là dove inizia l’orizzonte”, l’opera letteraria di Carmine Ammirati. Presentazione alle Basiliche

Dopo mesi di attività “a distanza” finalmente siamo tornate in presenza. È da quel famoso febbraio 2020 che le nostre vite sono state stravolte e, di conseguenza, anche le attività associative hanno subìto dei cambiamenti. Tuttavia, la vita continua, la vita deve riprendere, ed è giusto auspicare un graduale ritorno alla normalità senza dimenticare che siamo ancora in piena pandemia. Abbiamo deciso di ripartire dai libri, dalla lettura, dal caffè letterario Matilde Serao che qualche anno fa decidemmo di fondare, per poter creare occasioni di incontro, confronto, arricchimento culturale e convivialità. Per incontrarci, nessun’altra location si presta meglio se non l’affascinante complesso delle Basiliche Paleocristiane. Venerdì 23 luglio dalle ore 19 ci incontreremo proprio alle Basiliche per la presentazione del libro “Là dove inizia l’orizzonte”, l’opera letteraria di Carmine Ammirati, napoletano di nascita, orfano di femminicidio, che ha deciso di mettere nero su bianco il racconto autobiografico di un viaggio dedicato alla propria mamma, in cui si sottolineano l’amore infinito verso di Lei, morta per mano di un uomo, e le difficoltà della vita da sostenere quotidianamente da solo. Il libro, che contiene una introduzione scritta dal ministro Mara Carfagna, sarà presentato in collaborazione con la dottoressa Roberta Beiolchi, presidente di EDELA, associazione no profit che opera su tutto il territorio nazionale a tutela e sostegno degli orfani del femminicidio e delle famiglie affidatarie; inoltre, interverranno insieme all’autore la dott.ssa Donatella Provvisiero, presidente Cif di Cimitile; la dott.ssa Rossella Sessa, componente del comitato tecnico scientifico di Edela; On. Paolo Russo, parlamentare; On. Luigi Casciello, parlamentare; Nunzio Provvisiero, sindaco di Cimitile; infine, ascolteremo una testimonianza di Don Salvatore Peluso, sacerdote. Modererà il giornalista Nello Fontanella. Non mancherà un momento musicale curato dal maestro Donato Meo, New Piano Psychology Music, con gli affascinanti aspetti psicologici della musica, attraverso il pianoforte, in un mare di suoni estemporanei.

