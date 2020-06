CIMITILE: L’Istituto Comprensivo Mercogliano Guadagni saluta le maestre Lucia, Anna e Giulia.

Tagliano il nastro del traguardo tanto atteso, dopo 40 anni di onorata carriera, le maestre Carmela Lucia Bernucci, Giulia Pignatelli e Anna Vitale. L’Istituto Comprensivo “Mercogliano- Guadagni” di Cimitile le saluta con gratitudine.

Gli auguri per questo momento così atteso e meritato giungono dalle maestre Giuseppina Prevete e Sonia Bifulco.

“Vi siete spese come meglio avete potuto affinché piccoli bimbi potessero acquisire molteplici nozioni. Siete state instancabili, sempre disponibili e presenti. Avete agito sempre in favore dei vostri alunni, supportandoli, amandoli ed accudendoli come delle seconde mamme. Vi siete battute affinché tutti avessero potuto avere una motivazione per studiare. Avete suscitato interesse. Avete reso l’Istituto Comprensivo Fratelli Mercogliano più allegro, più spensierato. Siete state grandi maestre ma soprattutto colleghe. Finalmente è arrivato il tempo di appendere il registro ed iniziare un nuovo percorso. All’inizio sarà difficile, ma sarà sicuramente soddisfacente godere il riposo tanto desiderato dopo anni di instancabile attività. Tantissimi auguri carissime. Vi abbiamo voluto bene, ve ne vorremo sempre”. Buona vita.

