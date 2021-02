COMIZIANO. Discarica incontrollata alle spalle dell’istituto alberghiero. La segnalazione del gruppo guardie volontarie

Un gruppo di guardie volontarie che operano sul territorio comunale di Comiziano a seguito di un giro di vigilanza ambientale hanno notato dietro l’istituto alberghiero, una mega discarica abusiva nella quale sono stati abbandonati varie tipologie di rifiuti speciali quali: ingombranti, copertoni, lattine di olio, giocattoli, etc. Nonostante che come deterrente ci fosse tanto di cartello con dicitura “Area Video Sorvegliata”, anche non sono istallate nessuna tipologia di telecamere, questo non ferma i continui abbandoni di rifiuti di ogni genere. La zona necessita quindi si un vero e proprio sistema di videosorveglianza per impedire che lo scempio possa continuare a discapito dell’ambiente e della salubrità pubblica. Ecco le foto inviateci che dimostrano lo stato dei luoghi.

