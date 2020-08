COMUNE DI AVELLINO. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’acquisto di unità immobiliari di proprietà privata da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica

In seguito all’enorme partecipazione riscontrata al nuovo bando di assegnazione alloggi, Il Comune di Avellino ha indetto un avviso pubblico teso ad acquisire l’eventuale disponibilità alla vendita di soggetti privati o pubblici di alloggi o complessi immobiliari potenzialmente idonei per l’edilizia residenziale pubblica.

L’obiettivo è quello di far fronte all’emergenza abitativa vissuta dalla città di Avellino, restando fedeli all’idea del consumo di suolo zero, più volte espressa da questa Amministrazione.Le eventuali proposte di vendita dovranno riguardare alloggi o complessi immobiliari già realizzati, o in fase di realizzazione o recupero, la cui data di ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla scadenza della procedura.

Gli alloggi dovranno essere ubicati nel Comune di Avellino; inoltre dovranno essere inseriti in un’area servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria e situati in uno stabile privo di barriere architettoniche.

Il prezzo massimo riconoscibile sarà determinato in base all’art. 4, comma 5 dell’allegato “A” della Delibera di Giunta Regionale n. 279 del 24/06/2019 e terrà conto delle prestazioni energetiche dei fabbricati, della normativa sismica e di quella sulla sicurezza.

I proprietari interessati alla cessione dovranno far pervenire la propria proposta di vendita entro le ore 12 del giorno 14/09/2020 al Comune di Avellino, a mano presso l’Ufficio Protocollo, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere.

In allegato, il testo dell’avviso pubblico.

La proposta di vendita dovrà riguardare:

• alloggi nuovi già ultimati e pronti alla consegna;

• alloggi ristrutturati già ultimati e pronti alla consegna;

• alloggi nuovi in fase di realizzazione la cui data di

ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il termine

massimo di 12 mesi dalla scadenza della procedura di che

trattasi;

• alloggi in fase di ristrutturazione la cui data di

ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il termine

massimo entro il termine massimo di 12 mesi dalla scadenza

della procedura;

Caratteristiche degli alloggi:

• essere ubicati nel comune di Avellino;

• rientrare al momento dell’acquisto nelle categorie

catastali A2, A3, A4;

• essere idonei ad essere assegnati nel momento in cui

vengono acquisiti;

• essere integralmente liberi da pesi, ipoteche (ad

eccezione di ipoteche volontarie relative alla

realizzazione del bene, le quali dovranno essere estinte

prima della cessione dello stesso), gravami e vincoli di

qualsiasi natura e specie. In caso di presenza estinzione

entro la data di acquisto;

• essere liberi da persone e cose alla data della stipula

del contratto di compravendita;

• essere edificati in conformità allo strumento urbanistico

ed alle norme in materia di edilizia e sicurezza;

• essere provvisti di idoneo e valido titolo edilizio.

Qualora si tratti di immobili in corso di ultimazione

dovrà essere garantita l’agibilità al momento

dell’acquisto;

• essere inseriti in un’area servita da tutte le opere di

urbanizzazione primaria;

• essere dotati di impianti idraulici, elettrici di

adduzione gas e di riscaldamento conformi alle vigenti

prescrizioni legislative e accompagnati dalle prescritte

certificazioni di cui al D.M. 37/08 e s.mm.ii;

• essere dotati di contabilizzazione individuale

sull’impianto idrico e su impianti centralizzati di

riscaldamento o dotati di riscaldamento autonomo;

• rispettare il D.Lgs.192/05 e successive modifiche ed

integrazioni;

• essere forniti dell’attestato di prestazione energetica

che certifichi la classe energetica di appartenenza di

ciascun alloggio;

• essere situati in stabile privo di barriere

architettoniche ai sensi della Legge 13/89;

• qualora ultimati, essere allacciati ai servizi (es.:

acqua, gas, energia elettrica, telefono, fognatura).

Gli alloggi, dovranno corrispondere alla normativa vigente

tecnica ed acustica, antisismica di cui alla L.1086/1971 e

successive modifiche ed integrazioni ed al D.P.C.M. 5/12/1997

e successive modifiche ed integrazioni; qualora siano in corso

di costruzione, la data di ultimazione dovrà avvenire entro il

termine massimo di 12 mesi.

Nel caso in cui un immobile sia stato realizzato con

contributi o finanziamenti pubblici il prezzo richiesto in

sede di offerta deve essere decurtato del contributo

originariamente ottenuto, definito applicando le modalità di

calcolo di cui alla D.G.R. n. 470 del 03/12/2014.

PREZZO MASSIMO RICONOSCIBILE

Il prezzo massimo riconoscibile sarà determinato sulla base di

quanto previsto dall’art. 4 comma 5 (“In caso di acquisto

diretto sul mercato di alloggi ultimati ed immediatamente

assegnabili, il costo a mq di s.c. non può eccedere il prezzo

medio di mercato per le abitazioni di tipo civile rilevato

dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia

delle Entrate nella zona e nel trimestre di riferimento”)

dell’allegato “A” della Delibera di Giunta Regionale n. 279

del 24/06/2019 – Disciplina Regionale inerente le

caratteristiche progettuali e i limiti di costo degli

interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e

agevolata – pubblicata sul B.U.R.C. n°38 del 1 luglio 2019.

Tale prezzo tiene conto delle prestazioni energetiche dei

fabbricati, della normativa sismica e di quella sulla

sicurezza che dovranno essere dichiarate.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione

d’interesse

I proprietari interessati alla cessione dei loro fabbricati

e/o quanti ritengono di poter disporre degli immobili entro la

data di consegna prevista, dovranno far pervenire proposta di

vendita entro le ore 12 del giorno 14/09/2020 presso il Comune

di Avellino:

– a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino

– a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede

la data e l’ora di arrivo e non quella di spedizione;

– mediante corriere; farà fede la data e l’ora della

ricevuta di avvenuta consegna.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di

interesse pervenute oltre i termini sopra indicati.

L’inoltro della manifestazione di interesse è a completo ed

esclusivo rischio dell’operatore economico richiedente,

restando esclusa qualsivoglia responsabilità

dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o per qualsiasi

altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga

all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio

sopra indicato.

La busta, idoneamente sigillata dovrà recare al suo esterno, a

pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la seguente

dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CESSIONE DI

IMMOBILI AD USO ERP”.

All’interno del plico, oltre alla documentazione generale

richiesta, devono essere inserite tutte le schede di ogni

singolo alloggio proposto. Per ciascun edificio, oggetto di

ogni singola manifestazione d’interesse, deve essere

presentata una distinta scheda per ciascuna unità immobiliare

(alloggio) secondo le modalità seguenti.

Ogni operatore economico potrà presentare più manifestazioni

d’interesse con buste separate.

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere:

– identificazione degli immobili interessati (n°piani,

n°alloggi S.C. totale degli alloggi e delle relative

pertinenze con planimetria completa, eventuale

documentazione fotografica e identificativi catastali

se già accatastati;

– dichiarazione in ordine al possesso da parte dei

proponenti dei requisiti di vendita;

– dichiarazione del prezzo richiesto, con particolare

riguardo alle condizioni di vendita, di cui agli

articoli precedenti.

Tutti i moduli dovranno essere debitamente compilati e

sottoscritti del sottoscrittore e dovranno, altresì, essere

corredati dalla sua fotocopia del documento d’identità. Il

proponente dovrà possedere i requisiti indicati nella

Manifestazione di interesse.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di

notorietà vanno presentate secondo quanto previsto dall’art.

38 del D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda tutte le certificazioni relative agli

immobili le stesse dovranno essere presentate successivamente

al momento dell’ eventuale acquisto.

SELEZIONE DELLE PROPOSTE

Al ricevimento delle manifestazioni d’interesse, scaduto il

termine indicato, verrà nominata un’apposita Commissione,

presieduta dal Dirigente del Settore Politiche della casa, che

esaminerà singolarmente le manifestazioni d’interesse.

L’esito della verifica delle manifestazioni di cui al presente

articolo verrà approvato dal Dirigente competente e

successivamente pubblicato nel sito dell’Amministrazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo

il Comune di Avellino che sarà libero di avviare altre

procedure.

Pertanto, il presente Avviso non comporta nessun obbligo per

il nei confronti dei soggetti interessati, ne’ per questi

ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte

dell’Amministrazione comunale.

Il Comune di Avellino si riserva di interrompere in qualsiasi

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano

vantare alcuna pretesa, consentendo, su specifica richiesta

dei manifestanti la restituzione della documentazione

eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire

diritto pretesa di qualsiasi risarcimento, indennizzo o

rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute

dal manifestante o da eventuali aventi causa.

Il Comune di Avellino, inoltre, si riserva la facoltà – al

termine dell’esame delle manifestazioni d’interesse

conseguenti la presente procedura ed entro 180 giorni,

rinnovabili per eguale periodo, dalla pubblicazione dell’esito

del presente Avviso – di proseguire, tramite trattativa

privata con tutti o alcuni degli operatori di cui all’elenco

delle manifestazioni d’interesse ricevute e ritenute

rispondenti a quanto richiesto ai punti A e B dell’art.

precedente, per l’acquisto di immobili fra quelli individuati,

come da elenco approvato dal competente organo comunale, con

la presente procedura.

A tale scopo s’informa sin da ora che la procedura per la

valutazione della manifestazione d’interesse terrà in

considerazione i seguenti criteri preferenziali:

• alloggi inseriti nell’ambito dello stesso fabbricato e/o

complessi immobiliari o in un’intera porzione di

fabbricato con accesso ad essa dedicato con autonomia

funzionale ed autonomamente gestibili

• numero maggiore degli alloggi proposti;

• economicità dell’offerta

• tipologia/dotazioni degli alloggi;

• data di realizzazione degli alloggi;

Si avvierà la trattativa anche in presenza di una sola Offerta

valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Il Comune di Avellino si riserva la facoltà di non procedere

al prosieguo della procedura, se riterrà non conveniente per

l’Ente le offerte.

Responsabilità del procedimento

Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio

Politiche Abitative arch. Antonietta Freda.

Informazioni e chiarimenti

Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura potranno

essere richiesti per iscritto al Responsabile del Servizio

arch. Antonietta Freda, domiciliato presso il Comune di

Avellino, Piazza del Popolo n.1 – 83100 Avellino, tel.

0825/200740; indirizzo di posta elettronica:

antonietta.freda@comune.avellino.it almeno 7 (sette) giorni

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione

delle proposte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti

successivamente al termine indicato.

ACCESSO AGLI ATTI

Salvo quanto espressamente previsto dall’art. 53 del Codice

dei contratti pubblici, D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, il

diritto di accesso agli atti della procedura di Gara, ivi

comprese le Offerte, è disciplinato dalla L. 241/1990 e

ss.mm.ii.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. si provvede

all’informativa facendo presente che i dati personali forniti

dai proponenti saranno raccolti e conservati dal RUP.

Il trattamento dei dati personali (registrazione,

organizzazione, conservazione) svolto con strumenti

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e

riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità

correlate alla procedura.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o

privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui

al Codice privacy.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato

gode dei diritti previsti dal Codice privacy tra i quali

figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il

diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati

erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per

motivi legittimi.

La presentazione dell’Offerta da parte dei privati attesta

l’avvenuta presa visione delle modalità relative al

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal

Codice privacy, al quale si rinvia per tutto ciò che non è

espressamente disciplinato dal Disciplinare.

Il Dirigente

Dott. Michele Arvonio

