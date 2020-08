Comunicato LAV – Rapporto Zoomafia 2020: in Campania aumento delle denunce per reati contro gli animali (+7,5%) ma diminuiscono indagati (-2,7%).

“Il presente Rapporto rileva gli accadimenti relativi al 2019 – afferma Troiano. – Non possiamo, però, non fare i conti anche con l’emergenza sanitaria, inattesa e violenta, che ci ha investito; un’emergenza globale e senza precedenti che impone un approfondimento anche per i crimini contro gli animali. I traffici legati allo sfruttamento degli animali, come diciamo da anni, rappresentano un’importante fonte di guadagno per i vari gruppi criminali che manifestano una spiccata capacità di trarre vantaggio da qualsiasi trasformazione del territorio e di guadagnare il massimo rischiando poco. L’emergenza genera illegalità, si sa, e si possono individuare profili di preoccupazione anche per tutte quelle attività economiche che sfruttano gli animali – continua Troiano. – Se l’attuale insicurezza economica perdurasse o, peggio, si acuisse, non sarebbe azzardato supporre un aumento dei delitti come l’abigeato, la macellazione clandestina, la pesca di frodo organizzata, il traffico di fauna a scopo alimentare, ovvero di tutte quelle attività economiche che rispondono agli interessi primari”.

L’Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV ha chiesto alle Procure Ordinarie, e a quelle presso i Tribunali per i Minorenni, dati relativi al numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 2019, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per reati a danno di animali. Per la Campania, le risposte sono arrivate da 9 Procure Ordinarie su 10 (non ha risposto la Procura di Avellino) e da tutte e due le Procure Minorili, quella di Napoli e quella di Salerno.

In particolare, per quanto riguarda le Procure ordinarie, questa è la situazione fotografata:

Benevento : 65 procedimenti con 7 indagati per uccisione di animali; 23 procedimenti con 11 indagati per maltrattamento di animali; 27 procedimenti con 45 indagati per uccisione di animali altrui; 6 procedimenti con 4 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 10 procedimenti con 6 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 131 procedimenti con 73 indagati. Rispetto al 2018 si è registrato un aumento del +6,5% dei procedimenti, passati da 123 a 131, e una diminuzione del -14% degli indagati che sono passati da 85 a 73.

Napoli : 41 procedimenti con 9 indagati per uccisione di animali; 70 procedimenti con 44 indagati per maltrattamento di animali; 37 procedimenti con 28 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 15 procedimenti con 11 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica; 1 procedimento con 2 indagati per traffico di cuccioli. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 164 procedimenti con 94 indagati. Rispetto al 2018 si è registrata una diminuzione del -16,7% dei procedimenti, passati da 197 a 164, e una diminuzione del -3% degli indagati che sono passati da 97 a 94.

Napoli Nord : 19 procedimenti con 4 indagati per uccisione di animali; 49 procedimenti con 35 indagati per maltrattamento di animali. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 68 procedimenti con 39 indagati. Rispetto al 2018 si è registrata una diminuzione del -28,4% dei procedimenti, passati da 95 a 68, e una diminuzione del -47,2% degli indagati che sono passati da 74 a 39.

Nocera Inferiore (SA): 8 procedimenti con 1 indagato per uccisione di animali; 13 procedimenti con 16 indagati per maltrattamento di animali; 2 procedimenti senza indagati per uccisione di animali altrui; 9 procedimenti con 4 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 6 procedimenti con 5 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica; 2 procedimenti con 2 indagati per traffico di cuccioli. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 40 procedimenti con 28 indagati. Rispetto al 2018 si è registrata una diminuzione del -24,5% dei procedimenti, passati da 53 a 40, mentre il numero degli indagati è invariato: 28.

Nola (NA): 7 procedimenti senza indagati per uccisione di animali; 22 procedimenti con 13 indagati per maltrattamento di animali; 1 procedimento con 1 indagato per organizzazione di combattimenti tra animali o competizioni non autorizzate; 3 procedimenti con 1 indagato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 13 procedimenti con 12 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 46 procedimenti con 27 indagati.

Rispetto al 2018 si è registrata una diminuzione del -30,3% dei procedimenti, passati da 66 a 46, e una diminuzione del -42,5% degli indagati che sono passati da 47 a 27.

Salerno : 37 procedimenti con 13 indagati per uccisione di animali; 34 procedimenti con 24 indagati per maltrattamento di animali; 5 procedimenti con 4 indagati per uccisione di animali altrui; 11 procedimenti con 12 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 17 procedimenti con 17 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 104 procedimenti con 70 indagati. Rispetto al 2018 si è registrato un aumento del +42,4% dei procedimenti, passati da 73 a 104, e un aumento del +48.9% degli indagati che sono passati da 47 a 70.

Santa Maria Capua Vetere (CE): 27 procedimenti con 14 indagati per uccisione di animali; 39 procedimenti con 26 indagati per maltrattamento di animali; 5 procedimenti con 9 indagati per uccisione di animali altrui; 12 procedimenti con 10 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 48 procedimenti con 30 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica; 1 procedimento con 1 indagato per traffico di cuccioli. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 132 procedimenti con 90 indagati. Rispetto al 2018 si è registrato un aumento del +32% dei procedimenti, passati da 100 a 132, e un aumento del +5,8% degli indagati che sono passati da 85 a 90.

Torre Annunziata (NA): 15 procedimenti con 4 indagati per uccisione di animali; 30 procedimenti con 14 indagati per maltrattamento di animali; 9 procedimenti con 12 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 14 procedimenti con 8 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 68 procedimenti con 38 indagati. Rispetto al 2018 si è registrata un’impennata di casi: un aumento del +871% dei procedimenti, passati da 7 a 68, e un aumento del +375% degli indagati che sono passati da 8 a 38.

Vallo della Lucania (SA): 25 procedimenti con 5 indagati per maltrattamento di animali; 4 procedimenti con 1 indagato per uccisione di animali altrui; 3 procedimenti con 1 indagato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 10 procedimenti con 2 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 42 procedimenti con 9 indagati. Rispetto al 2018 si è registrato un aumento del +68% dei procedimenti, passati da 25 a 42, e una flessione del -10% degli indagati che sono passati da 10 a 9.

Nel 2019 nell’ambito territoriale delle 9 Procure campane che hanno risposto, rispetto al 2018, c’è stato un aumento del +7,5% dei procedimenti penali per reati a danno di animali, e una diminuzione del -2,7% del numero degli indagati.

“Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale – spiega Troiano – si può stabilire che nel 2019 in Campania sono stati registrati 870 fascicoli (circa il 9,16% di quelli nazionali), con un’incidenza pari a 14,89 procedimenti per 100000 abitanti; e 520 indagati (circa l’8,90% di quelli nazionali), con un tasso di 8,90 indagati ogni 100.000 abitanti”.