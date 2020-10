CONTRADA (AV). Convenzione per effettuazione di test sierologici e tamponi rapidi. La nota dell’opposizione

I consiglieri di minoranza Avv. Vincenzo Iasuozzi e Benedetto Iannaccone a seguito della convenzione stipulata dal comune con il laboratorio SA.TA. per l’effettuazione di test Covid, restando scettici sulla bontà della convenzione stessa, si interrogano su quale sia il concreto beneficio per la gente di Contrada!! Solo il costo del test?… Per il resto i cittadini, a differenza dei limitrofi paesi, si devono recare nella sede del laboratorio per effettuare i test. Non era meglio prevederlo anche in loco? casomai nel pensiero del sindaco, vi è, che sta organizzando un servizio navetta, anche in proprio, ma questo lo scopriremo successivamente.

Nessun attenzione vi è stata verso le fasce deboli, le quali devono comunque pagare!!, a differenza della nostra proposta che suggeriva un accollo dei predetti costi a carico del Comune ( o almeno in convenzione prevedere un ulteriore sconto). Ricapitolando non si è previsto per le persone che hanno difficoltà a raggiungere Avellino un servizio nel nostro comune, né sostegno economico per chi non può permettersi queste spese. Sembra tutto fatto velocemente e a casaccio in seguito alla nostre proposte e nella fretta non si è previsto niente di concreto, se non fare le corse per poter dire che si è fatto prima; ma questa non è una gara… Nessuna polemica o sguai, o esternazioni isteriche, che appartengono agli altri.

In un momento di grande crisi è solo una richiesta di servizi concreti, cercando convenzioni anche con laboratori accreditati come da nota dell ASL AV2 del 27\10\2020 prot. 35237, per test PCR molecolare, considerato il “gold standard”, ossia l’esame diagnostico più accurato, ed il laboratorio in convenzione con il nostro comune non è presente nell’elenco.

P.S.: abbiamo chiamato da stamattina molteplici volte il laboratorio convenzionato con il comune senza alcuna risposta, questo anche dietro sollecitazione di molte persone che chiamataci per sapere i modi di svolgimento dei test …… I cittadini vogliono risposte e convenzioni serie, vogliamo ricordare che non è una gara e bisogna dare un servizio al cittadino e non contentini e facili illusioni.

