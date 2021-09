Contrada (Av): Don Ovidiu Nitu è il nuovo Parroco della comunità alle falde del Monte Faliesi. Così ha commentato il Sindaco De Santis

Contrada saluta e da il benvenuto al nuovo parroco Don Ovidiu Nitu, che sarà la guida spirituale del paese per i prossimi nove anni.

Suggestiva e calorosa la funzione in chiesa, gioiosa e festosa la festa successiva. Così ha commentato il Sindaco De Santis questo momento di gioia :

“Riprendendo l’augurio di S. E. il vescovo Aiello, ti auguro caro Don Ovidiu che Contrada possa rappresentare una palestra di vita per la tua formazione spirituale di parroco e di uomo. Sono abituato a guardare le persone negli occhi e a trarne mie personali convinzioni: i tuoi occhi sono quelli di una persona buona e al tempo stesso forte, Contrada trova in te e con te il degno successore del nobile Don Michele Ciccarelli.

Benvenuto nella nostra comunità, con l’augurio che l’esperienza contradese sia lunga e proficua di soddisfazioni nel nome del Signore.” Da. Bio

