Contrada (Av): Il messaggio di inizio anno scolastico da parte del Sindaco De Santis

Carissimi studenti, dirigenti, docenti e personale scolastico, quest’anno più degli altri anni, è con particolare e sentito affetto che voglio augurare a tutti Voi, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, un anno scolastico che rappresenti un momento proficuo di crescita per la Vostra vita futura.

In questa circostanza voglio ribadire l’ impegno di questa Amministrazione a sostenere e valorizzare il ruolo fondamentale della scuola come luogo di incontro, di studio, di relazione e scambio culturale dei giovani che saranno i cittadini e i professionisti del futuro.

In questo percorso di crescita è di fondamentale importanza il ruolo dei dirigenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico, perché loro è l’incarico, gravoso ed esaltante, di fornire ai nostri figli l’educazione, la cultura e la conoscenza che li faranno crescere nel modo migliore.

Voglio concludere i miei auguri con una frase di un grande Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, (…) “Non è solo importante per voi e per il vostro futuro. Che cosa farete della vostra possibilità di ricevere un’istruzione deciderà il futuro di questo Paese, nulla di meno. Ciò che oggi imparate a scuola domani sarà decisivo per decidere se noi come nazione sapremo raccogliere le sfide che ci riserva il futuro.”

Buon anno scolastico.

IL SINDACO

Avv. Pasquale De Santis

