Coronavirus. Al “Moscati” 113 pazienti e 155 dimessi o trasferiti. Deceduto un 86enne di Candida.

Presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sono in questo momento ricoverati 113 pazienti Covid positivi. 7 sono nell’area rossa (terapia intensiva) del Covid Hospital, 35 nell’area verde e gialla; 12 sono ricoverati nell’Unità operativa di Malattie infettive, 12 in Medicina Interna, 20 in Medicina d’Urgenza/Geriatria e 27 al plesso ospedaliero Landolfi di Solofra. Le unità operative citate sono state parzialmente o interamente riconvertite in aree Covid. Non sono inclusi nel conteggio i pazienti che si trovano nell’area Covid del Pronto soccorso.

Dal primo ottobre a oggi sono stati dimessi o trasferiti in altri istituti 155 pazienti.

È deceduto questa mattina, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 86enne di Candida (Av). L’uomo, positivo al nuovo Coronavirus, era arrivato in gravi condizioni al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 27 ottobre ed era stato ricoverato in terapia subintensiva.

