Coronavirus. Altri 5 Comuni coinvolti in Irpinia, 281 casi totali. Il quadro completo.

di Redazione

Giornata con 21 positivi in Irpinia, è il terzo peggior dato dopo i 32 di ieri, solo 7 al di fuori del Centro Minerva e i 25 di più di una settimana fa. Dopo un rallentamento si registra un’impennata con cinque nuovi Comuni coinvolti: Calitri (2 contagi) Montemiletto, Torrioni, Aiello del Sabato e Quindici. In totale sono 52. Le positività toccano quota 281, i morti si attestano sulle 28 unità, 2 oggi e i guariti 5 di cui uno in giornata, l’infettivologo di Mercogliano. Preoccupa Solofra, 3 casi e una certa “costanza” negli ultimi giorni. Due anche ad Avellino come a Bagnoli Irpino, 3 nel focolaio Ariano, altri due nella Baronia divisi tra Trevico e Vallesaccarda. Forino, Chiusano e Villanova del Battista fanno segnare 5 contagi totali proprio come il paese più alto della Campania, raggiungendo Lacedonia dopo il bollettino appena comunicato. Ecco il riepilogo della provincia di Avellino.

Arianese-Valle Ufita 144 casi (Ariano Irpino 110 di cui 12 decessi e 2 guariti, Flumeri 11 di cui tre decessi, Grottaminarda 8, Villanova del Battista 5 di cui 2 morti, Savignano Irpino 2 di cui 2 guariti, Sturno 2, Melito Irpino 2 di cui 1 vive a Bonito e 1 decesso, Montecalvo Irpino 2, Casalbore 2).

Hinterland avellinese 45 casi ( Avellino 17, Mercogliano 11 di cui 1 morto e 1 guarito, Chiusano San Domenico 5, Monteforte 3, Atripalda 2, Montemiletto 1, Cesinali 1, Contrada 1, Montefredane 1, San Michele di Serino 1, Aiello del Sabato 1, Pratola Serra 1).

Valle del Calore 26 casi ( Mirabella Eclano 10 di cui 1 morto, Gesualdo 4 di cui 1 morto, Venticano 3 di cui 2 morti, Fontanarosa 2, Pietradefusi 2, Bonito 1 morto, San Mango sul Calore 1, Taurasi 1, Torre Le Nocelle 1, Lapio 1).

Irno-Solofrana 20 casi ( Solofra 14, Forino 5, Montoro 1).

Baronia 18 casi ( Scampitella 6 di cui 1 morto, Trevico 5 di cui 2 morti, Vallesaccarda 4, Castel Baronia 2, San Sossio Baronia 1).

Irpinia d’Oriente 8 casi (Lacedonia 5, Calitri 2, Teora 1).

Valle Caudina 6 casi ( Cervinara 3, San Martino Valle Caudina 3).

Alta Irpinia 5 casi (Bagnoli Irpino 4 di cui uno residente a Napoli, Sant’Angelo dei Lombardi 1).

Mandamento-Baianese 4 casi ( 2 Mugnano del Cardinale di cui 1 morto, 2 Avella).

Vallo di Lauro 3 casi (2 Lauro, 1 Quindici).

Comuni del Greco di Tufo 2 casi ( Altavilla Irpina 1, Torrioni 1).

adsense – Responsive – Post Articolo