Continua a registrarsi in Italia un numero consistente di morti, seppur in leggera flessione rispetto a ieri ma quantificati in 437 unità (totale 25.085). I contagiati odierni fanno segnare un +3.370 rispetto a ieri, 187.327 includendo vittime e guariti. La piacevoli note arrivano ancora dai guariti, altro record con 2.943 per complessivi 54.543 e dai ricoverati in terapia intensiva, 87 in meno.

