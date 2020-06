Il decesso da covid ritorna ad interessare l’Irpinia, la vittima di oggi è una 83enne di Ariano. La donna era ricoverata a San Giovanni Rotondo, in precedenza era stata presso il Centro Minerva e successivamente al Frangipane, entrambi siti nella città del Tricolle. Ex insegnante, trentesima vittima ad Ariano e cinquantasettesima in Irpinia.

