Coronavirus. De Luca non risparmia Festa: “Qualcuno ha evocato il modello Corea con tamponi a tutti, una balla”.

di Redazione

Il Governatore De Luca nella conferenza stampa odierna non ha mancato di fare riferimento al Sindaco di Avellino Gianluca Festa. Nel mirino il modello Corea, sostenuto dal primo cittadino avellinese. Ecco le dichiarazioni di De Luca a riguardo.

“Qualcuno ha evocato il modello Corea con tamponi a tutti, una balla. Li’ sono stati effettuati 300 mila tamponi su 50 milioni di abitanti. Il contenimento non ancora compiuto dell’epidemia non è stato fatto per i 300 mila tamponi, in Corea sono stati controllati uno ad uno con sistemi informatici, telefonici, carte di credito. Una cosa esagerata, il modello Corea è questo, non altro”.

