Coronavirus. “Futura Diagnostica” di Avellino tra i laboratori individuati ad effettuare diagnosi molecolari.

Il Centro Polispecialistico di Avellino “Futura Diagnostica Srl” è tra i 25 laboratori individuati in tutta la Campania, sulla base delle prescrizioni e valutazioni dell’Unità di Crisi Regionale, ad effettuare diagnosi molecolari su tamponi clinici respiratori secondo protocolli specifici di real time PCR per SARS-COV-2.

Il laboratorio della famiglia Taccone rientra nel bando istituito dalla Regione Campania lo scorso 15 aprile con scadenza 20 aprile 2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

«Siamo felici di far parte di questa task force individuata dalla Regione Campania. Daremo il nostro modesto contributo alla risoluzione del problema per aumentare il numero tamponi eseguibili sul territorio e poter risolvere o attenuare questa epidemia – dichiara il legale rappresentante Massimiliano Taccone – siamo particolarmente onorati in quanto questa valutazione rappresenta per noi un importante riconoscimento al lavoro di oltre 30 anni nell’ambito dei dosaggi molecolari. Ora attendiamo che la Regione e Soresa ci comunichino le eventuali modalità operative per poter partire».

