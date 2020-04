Coronavirus. I casi in Irpinia diventano 414, i Comuni coinvolti 63. Il quadro completo.

di Redazione

Il Centro Minerva di Ariano fa risalire il numero dei contagiati in Irpinia. Su 9 odierni 6 erano stati degenti della struttura riabilitativa, nei confronti dei quali il primo tampone era risultato negativo. Quelli processati oggi sono stati 187. Quattro residenti ad Ariano che dopo tre giorni di tregua deve ritornare a fare i conti con il Covid-19. Paga dazio anche la Valle del Calore, 2 casi a Bonito (entrambi del “Minerva) e uno a Paternopoli (sempre del “Minerva” più tre su quattro del Tricolle), primo caso per quest’ultimo centro irpino. Ne diventano così 63 quelli coinvolti. Un contagio a testa per Avellino e Mercogliano, oggi un decesso nel capoluogo mentre la cittadina ai piedi di Montevergine passa da 2 a 6 guariti come da comunicazione del Sindaco D’Alessio attutendo la notizia meno bella. L’Irpinia tocca quota 414, i morti sono pari a 49, i guariti 31. Il quadro completo.

Arianese-Valle Ufita 196 casi: Ariano Irpino 148 di cui 21 decessi (un originario di Greci) e 7 guariti, Flumeri 14 di cui 3 decessi, Grottaminarda 11 di cui 1 guarito, Sturno 6 di cui 1 decesso, Villanova del Battista 5 di cui 2 decessi, Melito Irpino 3 di cui 1 vive a Bonito e 2 decessi, Montecalvo Irpino 3, Savignano Irpino 3 di cui 3 guariti, Casalbore 2 di cui 2 decessi, Zungoli 1.

Hinterland Avellinese 67 casi: Avellino 28 di cui 2 decessi 1 guarito, Mercogliano 19 di cui 2 decessi e 6 guariti, Chiusano San Domenico 5 di cui 3 guariti, Monteforte 4 di cui 1 guarito, Atripalda 2 di cui 1 guarito, Cesinali 2, Pratola Serra 2, Contrada 1 di cui 1 guarito, Montefredane 1 di cui 1 guarito, San Michele di Serino 1, Aiello del Sabato 1, Santo Stefano del Sole 1.

Valle del Calore 47 casi: Mirabella Eclano 14 di cui 1 decesso, Gesualdo 9 di cui 2 decessi, Venticano 7 di cui 2 decessi e 1 guarito, Bonito 4 di cui 1 decesso, Montemiletto 3, Pietradefusi 3, Fontanarosa 2 di cui 1 decesso, San Mango sul Calore 1 di cui 1 decesso, Taurasi 1, Torre Le Nocelle 1, Lapio 1 di cui 1 guarito, Paternopoli 1.

Irno-Solofrana 29 casi: Solofra 22 di cui 2 guariti, Forino 5 di cui 1 guarito, Montoro 2.

Baronia 22 casi: Trevico 7 di cui 3 decessi, Scampitella 6 di cui 1 decesso, Vallesaccarda 5, Castel Baronia 2, San Sossio Baronia 1, Vallata 1.

Valle Caudina 12 casi: Cervinara 5 di cui 1 guarito, San Martino Valle Caudina 4, Rotondi 3.

Vallo di Lauro 11 casi: Lauro 10, Quindici 1.

Irpinia d’Oriente 8 casi: Lacedonia 5, Calitri 2, Bisaccia 1.

Alta Irpinia 7 casi: Bagnoli Irpino 4 di cui uno residente a Napoli, Teora 2, Sant’Angelo dei Lombardi 1.

Mandamento Baianese 7 casi: Avella 4, Mugnano del Cardinale 3 di cui 1 decesso.

Comuni del Greco di Tufo 4 casi: Altavilla Irpina 2, Torrioni 1, Tufo 1.

Fascia del Partenio 4 casi: Ospedaletto d’Alpinolo 1 di cui 1 decesso, Pietrastornina 1, Roccabascerana 1, Summonte 1.

