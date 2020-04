I morti di oggi in Italia rappresentano ancora un numero consistente, 766 a fronte dei 760 di ieri per un totale di 14.681. 85.388 sono le persone che lottano contro il Coronavirus, oggi 2.339 tamponi positivi mentre ieri erano stati 2.447. Includendo vittime e guariti il Covid-19 ha colpito 119.827 soggetti. In terapia intensiva ci sono 4.068 malati. I guariti offrono numeri soddisfacenti, 1.480 oggi e 1.431 ieri per complessivi 19.758.

