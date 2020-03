Coronavirus. I positivi in Irpinia sono 207, 42 i comuni coinvolti.

di Redazione

I dati che sono appena giunti fanno registrare un’impennata dei contagi in Irpinia. Ora i casi totali sono 207, coinvolti 42 comuni della provincia. Si aggiungono Altavilla Irpina, San Mango sul Calore e Sturno. Ariano Irpino schizza a 83 positivi, Flumeri a 10 con i 2 odierni, stesso numero per Mirabella (1 caso oggi) e Mercogliano (0). Anche Avellino respira, nessun contagio oggi, come ieri e 15 totali. Ritornando alla comunicazione dell’Asl di poco fa, terzo positivo per Gesualdo e Trevico e quarto per Villanova del Battista. Dopo Ariano, Avellino, Mercogliano, Flumeri e Mirabella Eclano, Solofra è messa peggio con 9 casi registrati. Tregua per la cittadina conciaria dopo quelli degli ultimi giorni. Poi si passa ai 5 tamponi positivi di Scampitella e Lacedonia, ai 4 di Chiusano San Domenico, Forino e Villanova del Battista e così via. I morti in Irpinia sono diciotto, tre i guariti.

