Coronavirus. Il Comune di Pratola Serra acquista 8.000 mascherine.

Il Sindaco Emanuele Aufiero comunica alla Cittadinanza che il Comune di Pratola Serra, con Determina n. 49 del 26/03/2020 del Settore Urbanistica LL.PP. e Manutenzione, ha provveduto all’ACQUISTO DI 8.000 MASCHERINE. Nei prossimi giorni, per la prevenzione del contagio da COVID-19, verranno distribuite PORTA A PORTA DUE MASCHERINE PER OGNI CITTADINO. La mascherina, ad uso facciale, in tessuto non tessuto con laccetti, è a tre strati: due strati esterni di TNT e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante, resistente alla penetrazione batterica. Il prodotto soddisfa i requisiti stabiliti dalla UNI EN 14683:2019 per dispositivi medici Tipo I e la ditta produttrice è autorizzata dalla Regione Campania ed è presente nell’albo della stessa Regione. La mascherina risulta essere, quindi, di ottima qualità.

La raccomandazione principale, per salvaguardare la propria salute e quella degli altri, resta sempre quella di RIMANERE A CASA e limitare il più possibile ogni tipo di uscita.

