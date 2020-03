Coronavirus. Il comunicato del comune di Greci: “Non è il momento dei protagonismi, ci allontaniamo oggi per abbracciarci domani”.

“Lottiamo ogni minuto contro un nemico invisibile ma dobbiamo essere forti, coraggiosi!

È una battaglia, questa, che nessuno di noi avrebbe mai pensato di dover affrontare.

Ci stiamo impegnando quotidianamente, al massimo delle nostre risorse per tutelare e proteggere la nostra Comunità.

Sanificazione strade e locali, ordinanze molto restrittive, mascherine per i nuclei familiari, attività sociali, monitoraggio dei cittadini in quarantena, servizi per anziani e persone in difficoltà, aggiornamenti continui per dare le giuste informazioni e soprattutto tanta, tanta umanità verso chi in questo momento ne ha bisogno.

Purtroppo il mio intervento è necessario per smentire alcune affermazioni mendaci:

allo stato attuale è stato dichiarato solo un caso di Coronavirus residente ma NON domiciliato a Greci;

sono state decretate solo alcune misure di isolamento cautelativo.

I cittadini di Greci si stanno comportando in modo esemplare rispettando le normative vigenti e promuovendo iniziative di solidarietà.

Non è il momento dei titoloni sui giornali, non è il momento di protagonismi.

Occorre essere concreti e pratici, non pubblicare articoli.

Chi nonostante deleghe mirate è stato inoperoso, senza collaborare alle attività della nostra Comunità, non deve in nessun modo ergersi a salvatore della patria.

A Greci non ne abbiamo bisogno.

La patria, la nostra vita, la possiamo salvare solo collaborando, tutti, rispettando le normative e le raccomandazioni, senza individualismi.

Non è il momento delle polemiche, siamo seriamente impegnati a far fronte a questa terribile emergenza e abbiamo fino ad ora operato in silenzio, perché quello che vogliamo é solo lavorare per la nostra Comunità.

I cittadini saranno aggiornati attraverso i prossimi comunicati.

Rinnoviamo il nostro invito a contattarci per qualsiasi esigenza ed informazione, siamo qui per voi, lavoriamo per il bene comune e lo facciamo con gran cuore!

Distanti ma uniti, ci allontaniamo oggi per abbracciarci domani!

Il Sindaco e i Consiglieri comunali si dissociano da altre dichiarazioni rilasciate alle testate giornalistiche”.

