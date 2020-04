Coronavirus. In Irpinia i contagi salgono a 330, 31 i morti e 57 i Comuni coinvolti. Il quadro completo.

di Redazione

Una giornataccia per l’Irpinia, ben 49 casi positivi. Anche la fascia del Partenio rientra purtroppo nelle zone coinvolte con i primi casi a Pietrastornina e Roccabascerana. Gli altri 3 Comuni che fanno registrare la prima positività sono Rotondi, Tufo e Zungoli. Sono 57 in totale. Oggi solo 4 aree su 12 sono state risparmiate dal contagio: Vallo di Lauro, Mandamento Baianese, Alta Irpinia e Irpinia d’Oriente. Ad Ariano ben 15 casi, 4 a Sturno, 3 a Gesualdo, 3 a Mirabella Eclano, 2 a Flumeri, 2 ad Avellino, 2 a Solofra. Il totale è di 330, 3 morti in giornata (l’arianese Franco Lo Conte, un anziano di Sturno e un 64enne di Mercogliano) per complessivi 31, i guariti rimangono 5. Ecco il quadro completo.

Arianese-Valle Ufita 168 casi: Ariano Irpino 125 di cui 13 decessi e 2 guariti, Flumeri 13 di cui tre decessi, Grottaminarda 9, Sturno 6 di cui un morto, Villanova del Battista 5 di cui 2 morti, Melito Irpino 3 di cui 1 vive a Bonito e 1 decesso, Savignano Irpino 2 di cui 2 guariti, Montecalvo Irpino 2, Casalbore 2, Zungoli 1.

Hinterland avellinese 49 casi: Avellino 19, Mercogliano 13 di cui 2 morti e 1 guarito, Chiusano San Domenico 5, Monteforte 3, Atripalda 2, Cesinali 2, Contrada 1, Montefredane 1, San Michele di Serino 1, Aiello del Sabato 1, Pratola Serra 1.

Valle del Calore 37 casi: Mirabella Eclano 13 di cui 1 morto, Gesualdo 7 di cui 1 morto, Venticano 4 di cui 2 morti, Pietradefusi 3, Fontanarosa 2, Bonito 2 di cui 1 morto, Montemiletto 2, San Mango sul Calore 1, Taurasi 1, Torre Le Nocelle 1, Lapio 1.

Irno-Solofrana 22 casi: Solofra 16, Forino 5, Montoro 1.

Baronia 20 casi: Trevico 6 di cui 2 morti, Scampitella 6 di cui 1 morto, Vallesaccarda 5, Castel Baronia 2, San Sossio Baronia 1.

Irpinia d’Oriente 8 casi: Lacedonia 5, Calitri 2, Teora 1.

Valle Caudina 8 casi: Cervinara 4, San Martino Valle Caudina 3, Rotondi 1.

Alta Irpinia 5 casi: Bagnoli Irpino 4 di cui uno residente a Napoli, Sant’Angelo dei Lombardi 1.

Mandamento Baianese 4 casi: Mugnano del Cardinale 2 di cui 1 morto, Avella 2.

Comuni del Greco di Tufo 4 casi: Altavilla Irpina 2, Torrioni 1, Tufo 1.

Vallo di Lauro 3 casi: Lauro 2, Quindici 1.

Fascia del Partenio 2 casi: Pietrastornina 1, Roccabascerana 1.

