Coronavirus in Italia, sono 230 i contagi, compresi 6 decessi e un paziente guarito. I casi sono 172 in Lombardia, 33 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 in Trentino Alto Adige. A questi si aggiungono i 3 ricoverati allo Spallanzani di Roma (ovvero il ricercatore tornato da Wuhan, ora guarito e dimesso, e i due turisti cinesi in via di guarigione). L’Italia è attualmente il terzo paese al mondo per numero di casi dopo Cina e Corea del Sud.

adsense – Responsive – Post Articolo