Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 21 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva.

Nella serata di ieri è deceduta una paziente 73enne di Chiusano San Domenico (Av), ricoverata dall’8 gennaio in terapia subintensiva e dall’11 trasferita in terapia intensiva.

