Coronavirus. L’Asl di Avellino trasferisce 23 pazienti contagiati dal Centro Minerva al “Frangipane”.

L’Asl di Avellino sta avviando l’immediato trasferimento al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino di n. 23 pazienti del Centro Minerva di Ariano Irpino, risultati positivi al Covid 19.

La decisione è stata concordata con il Prefetto e la Regione Campania, per sopperire all’impossibilità da parte del Centro di far fronte all’assistenza delle persone ricoverate, per l’indisponibilità del personale.

I degenti del Centro Minerva che sono risultati negativi al tampone resteranno, invece, nel Centro, dove, nella giornata di ieri, sono state messe in atto tutte le misure di contenimento del contagio e di sanificazione dei locali. Sono stati, inoltre, sottoposti a nuovo tampone, a 48 ore di distanza, gli operatori risultati negativi al primo tampone mentre è stato effettuato un primo tampone anche per tutti gli altri operatori che, non essendo in turno, non erano stati ancora oggetto di screening.

Il trasferimento di ben 23 pazienti presso il Frangipane si è reso possibile grazie alle scelte strategiche adottate nei giorni scorsi dalla Direzione Generale dell’ASL volte a potenziare l’area COVID 19 del nosocomio.

“In un momento di grave emergenza l’ASL e il Frangipane non abbandonano nessuno, pertanto abbiamo deciso di farci carico di tutti i pazienti positivi del Centro Minerva trasferendoli nel Presidio Ospedaliero – afferma il Direttore Generale, Maria Morgante – La fragilità dei degenti, legata ad età e condizioni di salute, impone all’Azienda e a tutto il personale del Frangipane un ulteriore sforzo affinché le categorie considerate più a rischio, siano anche quelle più tutelate

