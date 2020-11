Coronavirus. Mastella: “Una vergogna che le aree interne di Benevento, Avellino, Salerno e Alto Casertano siano nella stessa fascia di Napoli”

“Se, come pare, la Campania va in zona rossa, ritengo sia una ingiustizia che ci si vada anche noi delle aree interne di Benevento ed Avellino, Salerno e alto casertano. Le mie misure, rigorose ma mitigate, saranno superate da quelle del Governo”.

Questo ha scritto il sindaco di Benevento Clemente Mastella poco prima della misura governativa che avrebbe decretato la Campania zona rossa. Ad ufficialità acquisita rincara la dose

“Napoli e ‘ al quarto posto

In Italia per contagio virale , Benevento al 98 posto. Il governo ci ha messo nella stessa fascia . Un vergogna . Così come è una vergogna vedere le immagini di Napoli e quelle nostre diametralmente opposte eppure trattate alla pari . Una vergogna”

