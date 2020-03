Coronavirus. Nessun caso a Capriglia Irpina, lo annuncia il Sindaco Nunziante Picariello.

Ieri tra i 6 casi positivi in Irpinia, uno era stato localizzato a Capriglia Irpina. Il Sindaco Nunziante Picariello in un post aveva già affermato che non si trattava di un residente e che lo stesso contagiato avrebbe eletto domicilio in una strada inesistente nel Comune di Capriglia. Il primo cittadino, oggi, da’ il lieto annuncio.

Buongiorno

Prima di dare una buona notizia per la nostra comunità voglio esprimere il mio ringraziamento ai vertici e ai dipendenti all’ASL di Avellino per la loro professionalità e lo spirito di sacrificio che stanno dimostrando in questi giorni.

A seguito di contatti telefonici in questo momento ho avuto la notizia dall’Asl che il caso di positività al covid- 19 segnalato nel nostro paese NON ESISTE.

Vi prego di evitare commenti, RESTARE IN CASA e godervi questo piacevole momento per la nostra comunità augurando alla persona interessata di riprendersi presto.

Ribadisco che l’Amministrazione Comunale e’ molto vigile e attenta .

Un saluto a tutti

